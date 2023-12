Réveillon du Nouvel An – Le backstage 5 Rue du Général de Gaulle Capbreton, 1 décembre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Réveillon du Nouvel An au restaurant le backstage.

Concert James McCartney

DJ SET jusqu’au bout de la nuit.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

5 Rue du Général de Gaulle

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve at the backstage restaurant.

James McCartney concert

DJ SET all night long

Nochevieja en el restaurante entre bastidores.

Concierto de James McCartney

DJ SET hasta el final de la noche

Silvesterparty im Restaurant le backstage.

Konzert von James McCartney

DJ SET bis in die Nacht hinein

Mise à jour le 2023-11-28 par OTI LAS