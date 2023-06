Randonnée de l’Ouin 5 Rue du Frère Jacquet Mauléon, 3 septembre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Randonnée de l’ Ouin organisée par les Trinitaires Cyclo Mauléon 79.

Plusieurs circuits: Cyclo, 30, 60 et 75 kms, VTT: 30, 43, 50, 70 kms et pédestres, 8, 16, 22 kms.

Plat chaud et dessert à l’arrivée. Prévoir vos gobelets.

Départs entre 07 h 30 et 10 h..

2023-09-03 à ; fin : 2023-09-03 10:00:00. EUR.

5 Rue du Frère Jacquet Salle Omnisports Ste Anne

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Randonnée de l’ Ouin organized by Trinitaires Cyclo Mauléon 79.

Several circuits: Cyclo, 30, 60 and 75 kms, VTT: 30, 43, 50, 70 kms and pedestrian, 8, 16, 22 kms.

Hot dish and dessert on arrival. Please bring your own cups.

Departures between 07:30 and 10 a.m.

Randonnée de l’ Ouin organizada por los Trinitaires Cyclo Mauléon 79.

Varios circuitos: Ciclismo, 30, 60 y 75 kms, bicicleta de montaña: 30, 43, 50, 70 kms y senderismo, 8, 16, 22 kms.

Plato caliente y postre a la llegada. Por favor, traiga sus propios vasos.

Salidas entre las 07:30 y las 10:00.

Randonnée de l’ Ouin, organisiert von den Trinitaires Cyclo Mauléon 79.

Mehrere Strecken: Radfahren: 30, 60 und 75 kms, Mountainbike: 30, 43, 50, 70 kms und Wandern: 8, 16, 22 kms.

Warmes Essen und Dessert bei der Ankunft. Bringen Sie Ihre Becher mit.

Abfahrt zwischen 7:30 Uhr und 10:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Bocage Bressuirais