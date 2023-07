Spectacle – Les contes gourmands 5 Rue du Dome Bœrsch, 12 juillet 2023, Bœrsch.

Bœrsch,Bas-Rhin

De la farce burlesque au clown de l’humour à l’imaginaire. Les deux personnages de la Roue Libre et compagnie proposent une histoire entre rêve et poésie. Librement inspirés des « Contes Gourmands » de Muriel Bloch, adapté par Emmanuelle Maribas. Buvette et knacks sur place..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 20:30:00. EUR.

5 Rue du Dome

Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est



From burlesque farce to clowning, from humor to imagination. The two characters from Roue Libre et compagnie propose a story between dreams and poetry. Freely inspired by Muriel Bloch’s « Contes Gourmands », adapted by Emmanuelle Maribas. Refreshments and knacks on site.

De la farsa burlesca al clown, del humor a la imaginación. Los dos personajes de La Roue Libre et compagnie cuentan una historia de sueños y poesía. Libremente inspirado en « Contes Gourmands » de Muriel Bloch, adaptado por Emmanuelle Maribas. Refrescos y chucherías in situ.

Von der burlesken Farce bis zum Clown, vom Humor bis zur Phantasie. Die beiden Figuren des Roue Libre et compagnie bieten eine Geschichte zwischen Traum und Poesie. Frei inspiriert von den « Contes Gourmands » von Muriel Bloch, adaptiert von Emmanuelle Maribas. Getränke und Knacker vor Ort.

