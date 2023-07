Chocolatier Pol Bouchex 5, rue du Daga Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Votre chocolatier artisanal vous propose sa gamme de chocolats, pâtisseries, macarons et son salon de thé au coeur du centre ville de Charleville-Mézières..

5, rue du Daga

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Your artisanal chocolate maker offers you his range of chocolates, pastries, macaroons and his tea room in the heart of Charleville-Mézières town centre.

Su chocolatero artesanal le ofrece su gama de chocolates, pasteles, macarrones y su salón de té en el corazón del centro de la ciudad de Charleville-Mézières.

Ihr handwerklicher Chocolatier bietet Ihnen sein Sortiment an Schokolade, Gebäck, Macarons und seinen Teesalon im Herzen des Stadtzentrums von Charleville-Mézières.

