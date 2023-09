« Dia de los Muertos » c’est la fête à l’Arrosoir! 5 rue du crussol Figeac, 1 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Viens fêter cette journée avec des Ateliers Créatifs, une maquilleuse et une boum de toutes les couleurs !.

2023-11-01 14:00:00 fin : 2023-11-01 18:00:00. EUR.

5 rue du crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Come and celebrate with creative workshops, a make-up artist and a colourful party!

Ven a celebrarlo con talleres creativos, un maquillador y una colorida fiesta

Komm und feiere diesen Tag mit kreativen Workshops, einer Maskenbildnerin und einer bunten Party!

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Figeac