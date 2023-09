Stage de BACHATA. Niveau intermédiaire avec Losalsa 5 rue du crussol Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Dominicaine et moderne.

Bachata 2 niveaux évolutifs pour les danseurs ayant déjà suivi des cours de Bachata ou qui savent la danser en soirée..

2023-09-16 16:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. 100 EUR.

5 rue du crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Dominican and modern.

Bachata 2 progressive levels for dancers who have already taken Bachata classes or who know how to dance it in the evening.

Dominicano y moderno.

Bachata 2 niveles progresivos para bailarines que ya han tomado clases de Bachata o que saben bailarla por la noche.

Dominikanisch und modern.

Bachata 2 aufbauende Niveaus für Tänzer, die bereits Bachata-Kurse besucht haben oder Bachata am Abend tanzen können.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Figeac