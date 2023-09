« LES MÔMENTS FAMILLES » 5 rue du crussol Figeac, 13 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Un temps dédié pour partager en famille autour d’un petit déjeuner ou d’activités variées (ateliers cuistots, ateliers créatifs, arts plastiques, il était une histoire…).

Et aussi… des projections pour les enfants, des jeux libres, des discussions, du partage, de l’entraide et du soutien à la parentalité.

Un moment à prolonger avec un repas tiré du panier.

Ouvert à tous.tes enfants et adultes..

2023-09-13 10:00:00 fin : 2023-09-13 12:00:00. EUR.

5 rue du crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



A dedicated time for family sharing over breakfast or a variety of activities (cooking workshops, creative workshops, arts and crafts, Once upon a time, there was a story…).

And also… screenings for children, free play, discussion, sharing, mutual aid and support for parenthood.

A moment to be extended with a packed lunch.

Open to all children and adults.

Un tiempo dedicado a compartir en familia durante el desayuno o actividades variadas (talleres de cocina, talleres creativos, manualidades, Érase una vez un cuento…).

Y también… proyecciones para los niños, juegos libres, debates, puesta en común, ayuda mutua y apoyo a la paternidad.

Un momento para prolongar con un almuerzo para llevar.

Abierto a todos los niños y adultos.

Eine spezielle Zeit, um sich mit der Familie bei einem Frühstück oder verschiedenen Aktivitäten auszutauschen (Kochworkshops, Kreativworkshops, Kunst, Es war eine Geschichte…).

Und außerdem… Filmvorführungen für Kinder, freies Spiel, Diskussionen, Austausch, gegenseitige Unterstützung und Unterstützung der Elternschaft.

Ein Moment, der mit einer Mahlzeit aus dem Korb verlängert werden kann.

Offen für alle Kinder und Erwachsenen.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Figeac