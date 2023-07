Les concerts du vendredi à l’Arrosoir, Xavier Harry – Piano solo 5 rue du crussol Figeac, 25 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Un événement à ne pas manquer !

Le pianiste et compositeur Xavier HARRY a étudié la musique auprès de pianistes tels que Antoine HERVE et Jean-Pascal MOGET.

Lors de la finale du concours de piano internationale organisé par Piano House Inc. à New York en 2019, il a reçu la « Mention Spéciale » dans la catégorie Senior.

Au fil de sa carrière artistique, Xavier HARRY a développé une esthétique de la mélodie démontrant de vraies qualités pianistiques..

2023-08-25 19:30:00 fin : 2023-08-25 . EUR.

5 rue du crussol l’ Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



An event not to be missed!

Pianist and composer Xavier HARRY studied music with pianists such as Antoine HERVE and Jean-Pascal MOGET.

At the finals of the international piano competition organized by Piano House Inc. in New York in 2019, he received the « Special Mention » in the Senior category.

Over the course of his artistic career, Xavier HARRY has developed an aesthetic of melody, demonstrating true pianistic qualities.

Una cita ineludible

El pianista y compositor Xavier HARRY estudió música con pianistas como Antoine HERVE y Jean-Pascal MOGET.

En la final del concurso internacional de piano organizado por Piano House Inc. en Nueva York en 2019, recibió la « Mención Especial » en la categoría Senior.

A lo largo de su carrera artística, Xavier HARRY ha desarrollado una estética de la melodía que demuestra verdaderas cualidades pianísticas.

Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Der Pianist und Komponist Xavier HARRY studierte Musik bei Pianisten wie Antoine HERVE und Jean-Pascal MOGET.

Beim Finale des internationalen Klavierwettbewerbs, der 2019 von Piano House Inc. in New York veranstaltet wurde, erhielt er die « Special Mention » in der Kategorie Senior.

Im Laufe seiner künstlerischen Karriere hat Xavier HARRY eine Ästhetik der Melodie entwickelt, die echte pianistische Qualitäten beweist.

