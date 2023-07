Les concerts du vendredi à l’Arrosoir « ZFO Collectif » 5 rue du crussol Figeac, 18 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Chanson polyglotte et festive

Ces sept Zigues Foulent les pavés avec leur joyeux Orchestre.

Réuni.e.s par un goût prononcé pour les sonorités acoustiques, les rencontres improvisées, la magie de l’autostop, ils ont arpentés durant plusieurs étés les routes d’Europe leurs instruments sous le bras avant de se poser aux quatre coins de la France.

Qu’à cela ne tienne, le ZFO joue des incohérences géographiques et défend la création collective au long cours !.

2023-08-18 19:30:00 fin : 2023-08-18 . EUR.

5 rue du crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Festive polyglot song

These seven Zigues hit the pavement with their merry band.

Brought together by a pronounced taste for acoustic sounds, improvised encounters and the magic of hitchhiking, they spent several summers touring the roads of Europe, instruments in hand, before settling down in the four corners of France.

ZFO plays with geographical inconsistencies and defends collective creation over the long haul!

Canción multilingüe y festiva

Estos siete Zigues se lanzaron a la carretera con su alegre banda.

Reunidos por el gusto por los sonidos acústicos, los encuentros improvisados y la magia del autostop, pasaron varios veranos recorriendo Europa con sus instrumentos bajo el brazo antes de establecerse en los cuatro puntos cardinales de Francia.

ZFO juega con las incoherencias geográficas y defiende la creación colectiva a largo plazo

Mehrsprachige und festliche Lieder

Diese sieben Zigeuner gehen mit ihrem fröhlichen Orchester über die Pflastersteine.

Sie haben sich durch ihre Vorliebe für akustische Klänge, improvisierte Begegnungen und die Magie des Trampens zusammengefunden und sind mehrere Sommer lang mit ihren Instrumenten unter dem Arm auf den Straßen Europas unterwegs gewesen, bevor sie sich in Frankreich niedergelassen haben.

Das ZFO spielt mit geografischen Inkohärenzen und verteidigt das kollektive Schaffen über einen langen Zeitraum hinweg!

