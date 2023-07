Les concerts du vendredi à l’Arrosoir « Free Feeling » 5 rue du crussol Figeac, 11 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Free Feeling c’est du Rock, du Blues, en reprise ou en composition, mais c’est surtout trois compagnons passionnés qui suivent la même route musicale !

Tel un Power Trio des sixties ils vous feront redécouvrir l’énergie brute de cette époque bénie des muses.

Groupe aux multiples facettes, il exploite tant le funk que la pop, le country, le boogie, voire le rock psyché.

À l’aune de leur symbiose, vous vivrez une véritable osmose musicale.

Venez les voir, vous risquez de ne pas le regretter !.

2023-08-11 19:30:00 fin : 2023-08-11 . EUR.

5 rue du crussol L’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Free Feeling is Rock, Blues, covers or compositions, but above all it’s three passionate companions following the same musical path!

Like a Sixties Power Trio, they’ll let you rediscover the raw energy of that era blessed by the muses.

A multi-faceted group, they play funk, pop, country, boogie and even psychedelic rock.

Their symbiosis is a true musical osmosis.

Come and see them, you won’t regret it!

Free Feeling es Rock, Blues, versiones o composiciones, ¡pero sobre todo son tres compañeros apasionados que siguen el mismo camino musical!

Como un power trío de los años sesenta, te harán redescubrir la energía bruta de aquella época bendecida por las musas.

Grupo polifacético, tocan funk, pop, country, boogie e incluso rock psicodélico.

Su simbiosis le proporcionará una verdadera ósmosis musical.

Venga a verlos, ¡no se arrepentirá!

Free Feeling ist Rock, Blues, Coverversionen und Eigenkompositionen, aber vor allem sind es drei leidenschaftliche Gefährten, die denselben musikalischen Weg gehen!

Wie ein Power-Trio der Sixties lassen sie Sie die rohe Energie dieser von den Musen gesegneten Zeit wiederentdecken.

Die facettenreiche Gruppe bedient sich sowohl des Funk als auch des Pop, des Country, des Boogie und sogar des Psychedelic Rock.

Diese Symbiose wird Sie in den Bann ziehen und Sie werden eine wahre musikalische Osmose erleben.

Besuchen Sie sie, Sie werden es vielleicht nicht bereuen!

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Figeac