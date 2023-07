Atelier Créations végétales en argile 5 rue du crussol Figeac, 29 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Petits et grands, venez patouiller les mains dans l’argile pour concevoir des petits mobiles aux notes végétales..

2023-07-29 16:30:00 fin : 2023-07-29 18:00:00. 8 EUR.

5 rue du crussol L’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Young and old, come and play with your hands in the clay to create little mobiles with a plant-like touch.

Grandes y pequeños, venid a ensuciaros las manos en la arcilla para crear pequeños móviles con un toque vegetal.

Kleine und große Kinder können ihre Hände in den Ton stecken, um kleine Mobiles mit pflanzlichen Noten zu entwerfen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Figeac