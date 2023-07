Contes ici et ailleurs 5 rue du crussol Figeac, 26 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Spectacle de contes et légendes, tout public, mêlant interculturalité et patrimoine local, axé entre autres sur des thématiques environnementales.

Une terre sauvage qui commence au coin de la rue !

Par Francisco Silva, conteur troubadour.

Saviez-vous qu’il doit y avoir plus de 10 ponts du diable en France ? Ça tombe bien, le Quercy, la Bigorre, le Vivarais n’ont pas à se chamailler pour qui l’a inventé – à la différence du Mont Saint Michel pour lequel les bâtisseurs ont choisi le lieu le plus polémique possible (comme les cidreries). Mais c’est qu’il doit en faire des chantiers ce diable ! À parier qu’il a plus de contrats que Vinci. Il y a d’ailleurs un pont sur une vallée encaissée dans la brume des Andes.. Des légendes, chaque terre en a, et l’Occitanie est loin d’être une exception. Venez découvrir ce que les contes aveyronnais ont en commun avec la mythologie Cheyenne des plaines, Waorani d’Amazonie, Mongols des Steppes et Scandinave des Fjords..

2023-07-26 18:30:00 fin : 2023-07-26 19:30:00. EUR.

5 rue du crussol L’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



A storytelling show for all ages, combining interculturality and local heritage, with a focus on environmental themes.

A wild land that begins around the corner!

By Francisco Silva, troubadour storyteller.

Did you know that there must be more than 10 Devil’s Bridges in France? Quercy, Bigorre and Vivarais don’t have to squabble over who invented them – unlike Mont Saint Michel, for which the builders chose the most controversial location possible (like cider mills). The devil’s got a lot of building to do! You can bet he’s got more contracts than Vinci. In fact, there’s a bridge over a valley deep in the mist of the Andes… Every land has its legends, and Occitania is no exception. Come and discover what the tales of Aveyron have in common with the mythology of the Cheyenne of the plains, the Waorani of the Amazon, the Mongols of the Steppes and the Scandinavians of the Fjords.

Un espectáculo de cuentos y leyendas para todas las edades, que combina la interculturalidad y el patrimonio local, con especial atención a los temas medioambientales.

¡Una tierra salvaje a la vuelta de la esquina!

A cargo de Francisco Silva, narrador trovador.

¿Sabía que debe de haber más de 10 puentes del diablo en Francia? Menos mal que las regiones de Quercy, Bigorre y Vivarais no tienen que pelearse por quién los inventó, a diferencia del Monte Saint Michel, donde los constructores eligieron el lugar más controvertido posible (como los molinos de sidra). Pero el diablo debe de tener mucho que construir Seguro que tiene más contratos que Vinci. De hecho, hay un puente sobre un valle en lo más profundo de la niebla de los Andes… Cada tierra tiene sus leyendas, y Occitania está lejos de ser una excepción. Venga a descubrir qué tienen en común los cuentos del Aveyron con la mitología de los cheyennes de las llanuras, los waoranis del Amazonas, los mongoles de las estepas y los escandinavos de los fiordos.

Ein Märchen- und Legendenspektakel für alle Altersgruppen, das Interkulturalität und lokales Erbe miteinander verbindet und sich unter anderem auf Umweltthemen konzentriert.

Ein wildes Land, das an der Straßenecke beginnt!

Von Francisco Silva, Erzähler und Troubadour.

Wussten Sie, dass es in Frankreich mehr als zehn Teufelsbrücken geben muss? Das trifft sich gut, denn Quercy, Bigorre und Vivarais müssen sich nicht darum streiten, wer sie erfunden hat – im Gegensatz zum Mont Saint Michel, für den die Erbauer einen möglichst polemischen Ort gewählt haben (wie die Apfelweinlokale). Aber der Teufel muss ja viele Baustellen machen! Ich wette, er hat mehr Aufträge als Vinci. Es gibt übrigens eine Brücke über ein Tal, das tief in den Nebel der Anden eingeschnitten ist. Legenden gibt es in jedem Land, und Okzitanien ist da keine Ausnahme. Entdecken Sie, was die Märchen aus dem Aveyron mit der Mythologie der Cheyenne der Ebenen, der Waorani des Amazonas, der Mongolen der Steppen und der Skandinavier der Fjorde gemeinsam haben.

