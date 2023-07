Atelier Couronne de fleurs avec Kilda Meadows 5 rue du crussol Figeac, 22 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Fleuriste et horticultrice, Kilda cultive ses belles fleurs de saison dans son jardin permaculture à Figeac.

Elle nous propose un atelier familial de création de couronne de fleurs avec les fleurs cueillies dans son Jardin.

Adultes et enfants, bienvenue, enfants de moins de 7 ans accompagnés..

2023-07-22 14:30:00 fin : 2023-07-22 17:00:00. 10 EUR.

5 rue du crussol L’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Florist and horticulturist, Kilda cultivates her beautiful seasonal flowers in her permaculture garden in Figeac.

She’s offering a family workshop to create a wreath from flowers picked in her garden.

Adults and children welcome, children under 7 accompanied.

Kilda, florista y horticultora, cultiva hermosas flores de temporada en su jardín de permacultura de Figeac.

Ofrece un taller familiar para crear una corona con flores recogidas en su jardín.

Adultos y niños bienvenidos, menores de 7 años acompañados.

Als Floristin und Gärtnerin baut Kilda in ihrem Permakultur-Garten in Figeac schöne Blumen der Saison an.

Sie bietet uns einen Familienworkshop an, bei dem wir mit den in ihrem Garten gepflückten Blumen einen Blumenkranz herstellen können.

Erwachsene und Kinder, willkommen, Kinder unter 7 Jahren in Begleitung.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Figeac