Les concerts du vendredi à l’arrosoir: Jolie Môme – Chanson 5, rue du crussol, 21 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Jolie Môme c’est l’histoire d’une jeune femme à la voix chaude et éraillée racontant tour à tour la poésie de la vie ainsi que la dureté de la réalité, accompagnée de ses musiciens qui de leurs talentueuses mains viennent savamment embellir les mots.

Les textes sont poignants, écorchés, évoquent la souffrance du cœur, l’espoir, le désir d’aventures, la volonté de dévorer la vie mais aussi la peine de l’âme, la tristesse du quotidien.

Les mélodies sont travaillées, légères presque venues d’ailleurs.

Un voyage que nous vous invitons à faire avec nous, pour un instant en osmose hors du temps….

2023-07-21 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-21 . EUR.

5, rue du crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Jolie Môme is the story of a young woman with a warm and hoarse voice telling in turn the poetry of life as well as the harshness of reality, accompanied by her musicians who with their talented hands skillfully embellish the words.

The texts are poignant, flayed, evoking the suffering of the heart, hope, the desire for adventure, the will to devour life but also the pain of the soul, the sadness of everyday life.

The melodies are worked, light almost from elsewhere.

A journey that we invite you to make with us, for a moment in osmosis out of time…

Jolie Môme es la historia de una joven de voz cálida y ronca que cuenta la poesía de la vida y la crudeza de la realidad, acompañada por sus músicos que embellecen hábilmente las palabras con sus manos talentosas.

Las letras son conmovedoras, desolladoras, evocan el sufrimiento del corazón, la esperanza, el deseo de aventura, la voluntad de devorar la vida, pero también el dolor del alma, la tristeza de lo cotidiano.

Las melodías son elaboradas, ligeras, casi de otro lugar.

Un viaje que le invitamos a realizar con nosotros, por un momento de ósmosis fuera del tiempo…

Jolie Môme ist die Geschichte einer jungen Frau mit einer warmen, kratzigen Stimme, die abwechselnd von der Poesie des Lebens und der Härte der Realität erzählt, begleitet von ihren Musikern, die mit ihren talentierten Händen die Worte gekonnt veredeln.

Die Texte sind ergreifend, zerschunden, erzählen von Herzschmerz, Hoffnung, Abenteuerlust, dem Willen, das Leben zu verschlingen, aber auch vom Schmerz der Seele und der Traurigkeit des Alltags.

Die Melodien sind ausgefeilt und leicht, fast wie von einem anderen Stern.

Eine Reise, die wir Sie einladen, mit uns zu machen, für einen Moment in Osmose außerhalb der Zeit…

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Figeac