Atelier fabrication d’animaux d’Amazonie 5 rue du crussol Figeac, 19 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Atelier créatif pour enfants dans le cycle Amazonie.

Avec des éléments naturels, construit des animaux typiques de l’Amazonie..

2023-07-19 10:45:00 fin : 2023-07-19 11:45:00. EUR.

5 rue du crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Creative workshop for children in the Amazon cycle.

Using natural elements, build typical Amazonian animals.

Taller creativo para niños en el ciclo del Amazonas.

Utiliza elementos naturales para construir animales típicos del Amazonas.

Kreativ-Workshop für Kinder im Amazonas-Zyklus.

Baue mit natürlichen Elementen typische Tiere des Amazonas.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Figeac