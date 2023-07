ATELIER COLLAGE avec Maxime, Minime de la vie 5 rue du crussol Figeac, 14 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Recycler les images-idées, forger son propre univers visuel, découper, coller, composer, mettre en valeur et en lien dans le cadre de la page blanche..

2023-07-14 16:30:00 fin : 2023-07-14 18:00:00. 5 EUR.

5 rue du crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Recycle idea-images, forge your own visual universe, cut, paste, compose, highlight and link within the framework of the blank page.

Reciclar ideas de imágenes, forjar su propio universo visual, cortar, pegar, componer, subrayar y enlazar en el marco de la página en blanco.

Ideenbilder recyceln, eine eigene visuelle Welt schmieden, ausschneiden, aufkleben, komponieren, hervorheben und im Rahmen der weißen Seite miteinander in Verbindung bringen.

