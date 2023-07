Confection de poupées anti cauchemar 5 rue du crussol Figeac, 14 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

D’après une tradition du Guatemala, les Quitapenas.

Porte-bonheur et attrape-rêves piégeuses de cauchemars, les petites poupées magiques s’utilisent en rituel du coucher au quotidien ou selon vos besoins de vous confier et de vous endormir serein.e !.

2023-07-14 10:45:00 fin : 2023-07-14 11:45:00. EUR.

5 rue du crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Based on a Guatemalan tradition, the Quitapenas.

Good luck charms and nightmare traps, the little magic dolls can be used as part of a daily bedtime ritual, or to confide in and fall asleep with peace of mind!

Basadas en una tradición guatemalteca, las Quitapenas.

Amuletos de la buena suerte y atrapasueños que atrapan las pesadillas, estos pequeños muñecos mágicos pueden utilizarse como parte de un ritual diario a la hora de dormir o como una forma de confiar en uno mismo ¡y dormirse con tranquilidad!

Nach einer Tradition aus Guatemala, den Quitapenas.

Die kleinen magischen Puppen sind Glücksbringer und Traumfänger, die Albträume einfangen. Sie können als tägliches Ritual vor dem Schlafengehen verwendet werden oder je nach Bedarf, um sich anzuvertrauen und beruhigt einzuschlafen!

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Figeac