Les concerts du vendredi à l’Arrosoir: Smocky Boat – Musique grecque et des Balkans 5 rue du crussol, 7 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le trio Smoky Boat interprète et revisite le répertoire de la musique grecque, turque et des

Balkans.

Aussi bien dans un esprit traditionnel que dans des arrangements alliant jazz et musiques improvisées.

Au travers de rythmes asymétriques et mélodies ornementées, leur musique vous plongera dans un voyage musical sur la route de l’orient..

2023-07-07 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-07 . EUR.

5 rue du crussol L’arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Smoky Boat trio interprets and revisits the repertoire of Greek, Turkish and

Balkan music.

As well in a traditional spirit as in arrangements combining jazz and improvised music.

Through asymmetrical rhythms and ornamented melodies, their music will plunge you into a musical journey on the road to the Orient.

El trío Smoky Boat interpreta y revisita el repertorio de música griega, turca y balcánica

Música balcánica.

Tanto en un espíritu tradicional como en arreglos que combinan jazz y música improvisada.

A través de ritmos asimétricos y melodías ornamentadas, su música le llevará en un viaje musical a Oriente.

Das Trio Smoky Boat interpretiert und überarbeitet das Repertoire der griechischen, türkischen und

Balkans.

Sowohl in einem traditionellen Geist als auch in Arrangements, die Jazz und improvisierte Musik verbinden.

Mit asymmetrischen Rhythmen und ornamentalen Melodien taucht ihre Musik in eine musikalische Reise auf der Straße des Orients ein.

