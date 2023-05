Spectacle jeune public à L’Arrosoir- Titou emménage ! 5, rue du crussol, 24 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Une histoire clownesque, dynamique, drôle et tendre avec un décor tout aussi farfelues que lui faites de petites et IMMENSES choses, de formes irrégulières et de magie.

Titou pose ses cartons dans un nouveau quartier.

Il est heureux et épanoui de nous faire découvrir sa nouvelle demeure, ses nouveaux objets, son espace et ses joies.

Tout est rocambolesque chez lui. Du déroulement de son tapis à l’intérieur de chez lui.

Il nous livre avec tendresse et rire son emménagement.

Titou se sent comme tous les autres clowns, il a de grands habits, un chapeau, une grande valise et un nez bleu.

Oui un nez bleu pas rouge.

Et avec tristesse il découvre que ça ne plait pas à tout le monde…

Tout public à partir de 6 ans.

5, rue du crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



A clownish, dynamic, funny and tender story with a set as wacky as he is made of small and HUGE things, irregular shapes and magic.

Titou puts down his boxes in a new district.

He is happy and fulfilled to make us discover his new home, his new objects, his space and his joys.

Everything in his house is crazy. From the unrolling of his carpet to the interior of his home.

He tells us with tenderness and laughter about his move.

Titou feels like any other clown, he has big clothes, a hat, a big suitcase and a blue nose.

Yes, a blue nose, not a red one.

And with sadness he discovers that not everyone likes it?

All audiences from 6 years old

Una historia payasesca, dinámica, divertida y tierna con un decorado tan estrafalario como él hecho de cosas pequeñas y ENORMES, formas irregulares y magia.

Titou se muda a un nuevo barrio.

Está feliz y contento de enseñarnos su nueva casa, sus nuevos objetos, su espacio y sus alegrías.

Todo en su casa es un poco loco. Desde el desenrollado de su alfombra hasta el interior de su casa.

Nos cuenta su mudanza con ternura y risas.

Titou se siente como cualquier otro payaso, tiene ropa grande, un sombrero, una maleta grande y una nariz azul.

Sí, una nariz azul, no roja.

Y con tristeza descubre que no a todo el mundo le gusta..

Todos los públicos a partir de 6 años

Eine dynamische, lustige und zärtliche Clownsgeschichte mit einem ebenso skurrilen Bühnenbild aus kleinen und IMMENSEN Dingen, unregelmäßigen Formen und Magie.

Titou stellt seine Kartons in einem neuen Viertel auf.

Er ist glücklich und erfüllt, uns sein neues Zuhause, seine neuen Gegenstände, seinen Raum und seine Freuden zu zeigen.

Alles in seinem Haus ist rokambolisch. Vom Ausrollen seines Teppichs bis hin zum Inneren seiner Wohnung.

Er erzählt uns mit Zärtlichkeit und Lachen von seinem Einzug.

Titou fühlt sich wie alle anderen Clowns, er hat große Kleider, einen Hut, einen großen Koffer und eine blaue Nase.

Ja, eine blaue Nase, keine rote.

Traurig stellt er fest, dass das nicht allen gefällt?

Für alle ab 6 Jahren

