KARAOKÉ ENFANTS avec Samuel à l’Arrosoir 5 rue du crussol, 21 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Toi aussi viens donner de la voix lors d’un Karaoké spécial Enfants et Ados !

De la KPOP en passant par la Reine des Neiges, la star c’est toi. Animé par Samuel, le Nagui de l’Arrosoir. Ouverts à tous.tes, petits et grands..

2023-06-21 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

5 rue du crussol L’arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



You too, come and give your voice during a special Karaoke for Kids and Teens!

From KPOP to the Snow Queen, the star is you. Animated by Samuel, the Nagui of the Arrosoir. Open to all, young and old.

¡Tú también puedes poner tu voz en un Karaoke especial para niños y adolescentes!

Desde KPOP hasta la Reina de las Nieves, la estrella eres tú. Presentado por Samuel, el Nagui del Arrosoir. Abierto a todos, jóvenes y mayores.

Auch du kannst bei einem speziellen Karaoke für Kinder und Jugendliche deine Stimme erheben!

Von KPOP über die Schneekönigin – der Star bist du! Moderiert von Samuel, dem Nagui der Gießkanne. Offen für alle, ob groß oder klein.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Figeac