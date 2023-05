Pédagogie Steiner – Petite conférence, discussion à l’Arrosoir 5, rue du crussol, 14 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Animé par Marie-Anne, pédagogue et formatrice à l’école Steiner de Sorgues.

Puis présentation du projet d’ouverture d’une école par Nancy, enseignante d’espagnol se formant à la pédagogie Steiner..

2023-06-14 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-14 20:00:00. EUR.

5, rue du crussol L’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Animated by Marie-Anne, pedagogue and trainer at the Steiner school of Sorgues.

Then presentation of the project of opening a school by Nancy, Spanish teacher trained in Steiner pedagogy.

Animación a cargo de Marie-Anne, pedagoga y formadora en la escuela Steiner de Sorgues.

A continuación, presentación del proyecto de apertura de una escuela por Nancy, profesora española en formación en pedagogía Steiner.

Geleitet von Marie-Anne, Pädagogin und Ausbilderin an der Steiner-Schule in Sorgues.

Anschließend Vorstellung des Projekts zur Eröffnung einer Schule durch Nancy, Spanischlehrerin, die sich in der Steiner-Pädagogik ausbildet.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Figeac