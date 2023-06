Atelier street art à l’arrosoir 5, rue du crussol Figeac, 10 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

On crée et on colle des fleurs géantes dans la cour !

Clémentine nous propose cet atelier de street art pour petits et grands.

2023-06-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. EUR.

5, rue du crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



We create and stick giant flowers in the yard!

Clementine offers us this street art workshop for young and old

¡Vamos a crear y pegar flores gigantes en el patio!

Clémentine nos propone este taller de arte callejero para grandes y pequeños

Wir gestalten und kleben riesige Blumen im Hof!

Clémentine bietet uns diesen Streetart-Workshop für Groß und Klein an

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Figeac