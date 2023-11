Soirée karaoké 5 rue du Corps Franc Pommiès Maubourguet, 18 novembre 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Soirée karaoké avec Gilles Animations !

Possibilité de restauration sur réservation.

Au menu : planche de charcuterie, fromage et dessert avec 1 verre de vin ou de bière.

Venez nombreux..

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 23:00:00. EUR.

5 rue du Corps Franc Pommiès MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Karaoke night with Gilles Animations!

Catering available on reservation.

Menu: charcuterie board, cheese and dessert with 1 glass of wine or beer.

Come one, come all.

¡Noche de karaoke con Gilles Animations!

Catering disponible previa reserva.

En el menú: tabla de embutidos, queso y postre con 1 vaso de vino o cerveza.

Vengan todos.

Karaoke-Abend mit Gilles Animations!

Verpflegung nach vorheriger Reservierung möglich.

Auf dem Menü stehen: Wurstbrett, Käse und Dessert mit 1 Glas Wein oder Bier.

Kommen Sie zahlreich.

