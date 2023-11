Marché de la St-Nicolas 5 rue du Colonel Robelin Ferrette, 2 décembre 2023, Ferrette.

Ferrette,Haut-Rhin

De nombreux exposants vous présenteront leurs créations Café éphémère et petite restauration sur place. Animations pour les enfants le samedi après-midi ..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

5 rue du Colonel Robelin

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



Numerous exhibitors present their creations Café éphémère and snack bar on site. Entertainment for children on Saturday afternoon.

Numerosos expositores mostrarán sus creaciones. Café éphémère y snack bar en el recinto. Animación infantil el sábado por la tarde.

Zahlreiche Aussteller präsentieren Ihnen ihre Kreationen Café éphémère und kleine Snacks vor Ort. Animationen für Kinder am Samstagnachmittag .

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme du Sundgau