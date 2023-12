Des histoires et ton goûter 5 Rue du Colombier Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau Des histoires et ton goûter 5 Rue du Colombier Plouguerneau, 16 janvier 2024, Plouguerneau. Plouguerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 16:45:00

fin : 2024-01-16 . Avant de partir de la maison le matin, n’oublie pas de glisser ton goûter dans ton sac. Comme ça, à 16h30, une fois la journée d’école terminée, viens à la médiathèque partager des histoires en même temps que ton goûter avec les autres écoliers. (Attention : pas de séance pendant les vacances scolaires) .

5 Rue du Colombier Médiathèque

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-21 par OT PAYS DES ABERS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Code postal 29880 Lieu 5 Rue du Colombier Adresse 5 Rue du Colombier Médiathèque Ville Plouguerneau Departement Finistère Lieu Ville 5 Rue du Colombier Plouguerneau Latitude 48.60672 Longitude -4.50979 latitude longitude 48.60672;-4.50979

5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/