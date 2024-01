Exposition : Face aux écrans 5 Rue du Colombier Plouguerneau, mardi 2 janvier 2024.

Plouguerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02

fin : 2024-03-27

L’exposition Face aux écrans aborde la question de la place de ces nouveaux médiums dans nos usages quotidiens.

« Les écrans ont pris un rôle central dans notre société, particulièrement en cette période de pandémie où ils s’avèrent très utiles pour organiser le télétravail et les cours à distance. Cependant, […] la construction du cerveau nécessite des activités qui ne passent pas par un écran : activités manuelles, physiques et échanges avec les autres dans le monde réel. Il est donc indispensable de comprendre les effets des écrans sur notre cerveau et d’établir des règles d’usage protectrices ». Double Hélice

Sur les horaires d’ouvertures de la médiathèque.

.

5 Rue du Colombier Médiathèque

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-08 par OT PAYS DES ABERS