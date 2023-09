Equidays – Balade en calèche au centre équestre de Missy 5 rue du Château Val d’Arry, 22 octobre 2023, Val d'Arry.

Val d’Arry,Calvados

À 10 minutes de Caen sur l’axe Caen/Villers bocage, au cœur du bocage normand, Hélène Plu vous accueille dans un cadre calme et verdoyant idéal pour la pratique en extérieur de l’équitation.

Nos installations comprennent 16 boxs, plusieurs stabulations, une carrière 30×40 m en sable de fontainebleau, un manège 20×40 m des paddocks et un marcheur pour les chevaux.

Venez découvrir les installations du Centre Equestre de Missy en effectuant des initiations à l’équitation et des balades en calèches. Les animations sont proposées principalement pour les personnes en situation de handicap.

Sur réservation auprès de l’organisateur..

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22

5 rue du Château Centre équestre de Missy

Val d’Arry 14210 Calvados Normandie



10 minutes from Caen on the Caen/Villers bocage route, in the heart of the Normandy bocage, Hélène Plu welcomes you to a calm, green setting ideal for outdoor riding.

Our facilities include 16 boxes, several stalls, a 30×40 m fountainbleau sand career, a 20×40 m riding arena, paddocks and a horse walker.

Come and discover the facilities of the Centre Equestre de Missy, with introductory riding lessons and horse-drawn carriage rides. Our activities are aimed primarily at people with disabilities.

Reservations required.

A 10 minutos de Caen, en la ruta del bocage Caen/Villers, en el corazón del bocage normando, Hélène Plu le da la bienvenida en un entorno tranquilo y frondoso, ideal para la equitación al aire libre.

Nuestras instalaciones cuentan con 16 boxes, varios establos, una carrera de arena fountainbleau de 30×40 m, un picadero de 20×40 m, paddocks y un paseador de caballos.

Venga a descubrir las instalaciones del Centre Equestre de Missy, con clases de iniciación a la equitación y paseos en coche de caballos. Las actividades están dirigidas principalmente a personas con discapacidad.

Es necesario reservar con el organizador.

10 Minuten von Caen entfernt auf der Achse Caen/Villers bocage, im Herzen der normannischen Bocage, empfängt Sie Hélène Plu in einer ruhigen und grünen Umgebung, die ideal für das Reiten im Freien ist.

Unsere Anlagen umfassen 16 Boxen, mehrere Ställe, einen 30×40 m großen Steinbruch aus Fontainebleau-Sand, eine 20×40 m große Reithalle, Paddocks und eine Führanlage für die Pferde.

Entdecken Sie die Einrichtungen des Centre Equestre de Missy bei einer Einführung in das Reiten und bei Kutschfahrten. Die Animationen werden hauptsächlich für Menschen mit Behinderungen angeboten.

Auf Reservierung beim Veranstalter.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche