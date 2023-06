JEU DE PISTE AU CHÂTEAU DES DUCS DE LORRAINE : LE SECRET DE L’ÉPÉE 5 rue du château Sierck-les-Bains, 11 mars 2023, Sierck-les-Bains.

Sierck-les-Bains,Moselle

Partez à l’aventure dans tout le château pour tenter de résoudre le mystère de l’épée, emprisonnée depuis si longtemps dans un rocher du château. Serez-vous capable de la délivrer ?

¿À l’aide d’une carte du château et d’un petit blason vous permettant l’accès aux énigmes, prouvez que vous êtes digne d’un vrai chevalier !. Tout public

Vendredi 2023-03-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-30 . 4 EUR.

5 rue du château

Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



Set off on a castle-wide adventure to solve the mystery of the sword, which has been imprisoned in a castle rock for so long. Will you be able to free it?

with the help of a map of the castle and a small coat of arms giving you access to the riddles, prove that you’re worthy of a true knight!

Embárcate en una aventura por el castillo para intentar resolver el misterio de la espada, que lleva tanto tiempo aprisionada en una roca del castillo. ¿Serás capaz de liberarla?

con la ayuda de un mapa del castillo y un pequeño escudo que te dará acceso a los enigmas, ¡demuestra que eres digno de un verdadero caballero!

Begeben Sie sich auf eine abenteuerliche Reise durch das Schloss und versuchen Sie, das Geheimnis des Schwertes zu lösen, das so lange in einem Felsen des Schlosses gefangen gehalten wurde. Wird es Ihnen gelingen, es zu befreien?

mithilfe einer Karte des Schlosses und eines kleinen Wappens, das dir Zugang zu den Rätseln verschafft, kannst du beweisen, dass du ein echter Ritter bist!

Mise à jour le 2023-06-06 par TROIS FRONTIERES TOURISME