Musées dans la ville et dans l’histoire 5 Rue Du Château de l’horloge Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Quelles relations les musées entretiennent-ils avec les villes qui les abritent ?Table ronde organisée par la MMSH, les Instituts Arkaia et SoMum, en partenariat avec l’association des Amis de l’École française de Rome (AMEFR)..

2023-11-17 14:00:00 fin : 2023-11-17 17:00:00. .

5 Rue Du Château de l’horloge Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH) – AMU

Aix-en-Provence 13094 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A round-table discussion organized by the MMSH, the Arkaia and SoMum Institutes, in partnership with the Association des Amis de l?École française de Rome (AMEFR).

Mesa redonda organizada por el MMSH, los Institutos Arkaia y SoMum, en colaboración con los Amigos de la Escuela Francesa de Roma (AMEFR).

Welche Beziehungen unterhalten Museen zu den Städten, die sie beherbergen? Eine Podiumsdiskussion, die vom MMSH, den Instituten Arkaia und SoMum in Partnerschaft mit der Association des Amis de l’École française de Rome (AMEFR) organisiert wird.

