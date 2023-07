Bal de promo 2022-2023 5 rue du Château Billy, 29 juillet 2023, Billy.

Billy,Allier

La nuit s’installe, il est temps de revêtir vos plus belles robes de

soirée ou votre tenue de sorcier pour venir danser sur la piste, loin du

monde des moldus..

2023-07-29 20:30:00 fin : 2023-07-29 23:30:00. .

5 rue du Château Forteresse de Billy

Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As night falls, it’s time to put on your best evening gowns

or your wizard’s outfit for a dance on the dancefloor, far from the

muggle world.

Al caer la noche, es hora de ponerse sus mejores vestidos de noche o su

o vuestro traje de mago para venir a bailar a la pista, lejos del

mundo muggle.

Wenn die Nacht hereinbricht, ist es an der Zeit, deine schönsten Kleider anzuziehen

oder Ihr Zauberer-Outfit, um auf der Tanzfläche zu tanzen, weit weg von der

muggelwelt.

Mise à jour le 2023-07-04 par Vichy Destinations