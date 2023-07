Le grand banquet des sorciers 5 rue du Château Billy Catégories d’Évènement: Allier

Billy Le grand banquet des sorciers 5 rue du Château Billy, 28 juillet 2023, Billy. Billy,Allier Le grand banquet des sorciers.

2023-07-28 20:00:00 fin : 2023-07-28 . .

5 rue du Château Forteresse de Billy

Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The great wizards’ banquet El gran banquete de los magos Das große Bankett der Zauberer Mise à jour le 2023-07-04 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Billy Autres Lieu 5 rue du Château Adresse 5 rue du Château Forteresse de Billy Ville Billy Departement Allier Lieu Ville 5 rue du Château Billy

5 rue du Château Billy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/billy/