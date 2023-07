Concert Los Tropicales Mariachis au Pourquoi Pas 5 Rue du Bourguet Laruns, 9 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Pour bien commencer la saison, le pourquoi pas vous propose un apéro musical ambiance mexicaine avec le groupe Los Tropicales Mariachis !.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 20:00:00. .

5 Rue du Bourguet Le Pourquoi Pas

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To get the season off to a good start, le pourquoi pas invites you to a musical aperitif in a Mexican atmosphere with the Los Tropicales Mariachis band!

Para empezar bien la temporada, le pourquoi pas propone un aperitivo musical en un ambiente mexicano con el grupo Los Tropicales Mariachis

Um die Saison gut zu beginnen, bietet Ihnen das pourquoi pas einen musikalischen Aperitif in mexikanischer Atmosphäre mit der Gruppe Los Tropicales Mariachis an!

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées