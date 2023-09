Cadeaux gourmands 5 Rue du Bourgneuf Melle, 25 novembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Samedi 25 novembre 2023

Cadeaux Gourmands

TARIFS : 12 à 20 euro selon ressources

Informations et inscription : louise.simplicite@mailo.com, Tel: 05 17 30 17 82.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 25, 2023

Gourmet Gifts

RATES: 12 to 20 euro depending on income

Information and registration: louise.simplicite@mailo.com, Tel: 05 17 30 17 82

Sábado 25 de noviembre de 2023

Regalos gourmet

TARIFAS: de 12 a 20 euros según ingresos

Información e inscripción: louise.simplicite@mailo.com, Tel: 05 17 30 17 82

Samstag, den 25. November 2023

Feinschmeckergeschenke

PREISE: 12 bis 20 Euro je nach Einkommen

Informationen und Anmeldung: louise.simplicite@mailo.com, Tel: 05 17 30 17 82

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Pays Mellois