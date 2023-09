Maquillage pour les yeux et lèvres 5 Rue du Bourgneuf Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mellé Maquillage pour les yeux et lèvres 5 Rue du Bourgneuf Melle, 28 octobre 2023, Melle. Melle,Deux-Sèvres Samedi 28 octobre 2023

Maquillage pour les yeux et lèvres TARIFS : 12 à 20 euro selon ressources

Informations et inscription : louise.simplicite@mailo.com, Tel: 05 17 30 17 82.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Saturday, October 28, 2023

Eye and lip make-up RATES: 12 to 20 euros depending on income

Information and registration: louise.simplicite@mailo.com, Tel: 05 17 30 17 82 Sábado 28 de octubre de 2023

Maquillaje de ojos y labios TARIFAS: de 12 a 20 euros según ingresos

Información e inscripciones: louise.simplicite@mailo.com, Tel: 05 17 30 17 82 Samstag, 28. Oktober 2023

Augen- und Lippen-Make-up PREISE: 12 bis 20 Euro je nach Einkommen

Informationen und Anmeldung: louise.simplicite@mailo.com, Tel: 05 17 30 17 82 Mise à jour le 2023-09-14 par OT Pays Mellois Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Mellé Autres Lieu 5 Rue du Bourgneuf Adresse 5 Rue du Bourgneuf Ville Melle Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 5 Rue du Bourgneuf Melle latitude longitude 46.22112;-0.1457

5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/