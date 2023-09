Equipe ton extérieur : Jardinière en palette 5 Rue du Bourgneuf Melle, 26 octobre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Jeudi le 26 octobre 2023, de 9h30 à 17h00

Equipe ton extérieur : Jardinière en palette

Deviens pro de la construction en palette, en fabriquant ta jardinière en pieds pour y planter des fleurs ou des plantes aromatiques!

Gratuit

Contact : timon.griffault@labetapi.fr, Tel : 07 80 07 47 66.

5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Thursday, October 26, 2023, 9:30 a.m. to 5:00 p.m

Equipe ton extérieur : Pallet planter

Become a pro at building with pallets, by making your own planter to plant flowers or herbs!

Free

Contact: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Jueves, 26 de octubre de 2023, de 9:30 a 17:00

Equipe ton extérieur : Plantador de palets

Conviértete en un profesional de la construcción con palets fabricando tu propia jardinera para plantar flores o hierbas aromáticas

Gratis

Contacto: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Donnerstag, den 26. Oktober 2023, von 9.30 bis 17.00 Uhr

Equipe ton extérieur : Blumenkasten aus Paletten

Werde zum Profi im Bauen mit Paletten und baue dir einen Blumenkasten mit Füßen, in den du Blumen oder Kräuter pflanzen kannst!

Kostenlos

Kontakt: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Pays Mellois