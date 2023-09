Equipe ton extérieur : Cabanes à bestioles 5 Rue du Bourgneuf Melle, 24 octobre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Mercredi le 25 octobre 2023, de 9h30 à 17h00

Equipe ton extérieur : Cabanes à besti

On fabrique un abri pour héberger et observer les insectes de plus près, à mettre dans un endroit bien verdoyant du jardin!

Tarifs : Gratuit

Contact : timon.griffault@labetapi.fr, Tel : 07 80 07 47 66.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 17:00:00.

5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Wednesday, October 25, 2023, 9:30 a.m. to 5:00 p.m

Outdoor team: Cabanes à besti

We’re building a shelter to house and observe insects up close, to be placed in a leafy spot in the garden!

Prices: Free

Contact: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Miércoles 25 de octubre de 2023, de 9h30 a 17h00

Equipo al aire libre : Cabanes à besti

Construiremos un refugio para albergar y observar insectos de cerca, ¡que colocaremos en un lugar frondoso del jardín!

Precio: gratuito

Contacto: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Mittwoch, 25. Oktober 2023, von 9:30 bis 17:00 Uhr

Team ton extérieur: Cabanes à besti

Wir bauen einen Unterschlupf, um Insekten zu beherbergen und näher zu beobachten

Kosten: Kostenlos

Kontakt: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Pays Mellois