Equipe ton extérieur : Girouette 5 Rue du Bourgneuf Melle, 24 octobre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Mardi le 24 octobre 2023, de 9h30 à 17h00

Equipe ton extérieur : Girouette

On construit l’outil qui nous permet de connaitre la direction du vent!

Tarifs : Gratuit

Contact : timon.griffault@labetapi.fr, Tel : 07 80 07 47 66, URL : labetapi.fr.

5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Tuesday, October 24, 2023, 9:30 a.m. to 5:00 p.m

Outdoor toning team: Girouette

We’re building the tool that tells us which way the wind is blowing!

Price: Free

Contact: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66, URL: labetapi.fr

Martes 24 de octubre de 2023, de 9h30 a 17h00

Equipo de tonificación exterior: Girouette

¡Estamos construyendo una herramienta que nos dirá en qué dirección sopla el viento!

Precios: Gratis

Contacto: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66, URL: labetapi.fr

Dienstag, den 24. Oktober 2023, von 9:30 bis 17:00 Uhr

Team Außenton: Girouette

Wir bauen das Werkzeug, mit dem wir die Windrichtung bestimmen können!

Kosten: Kostenlos

Kontakt: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66, URL: labetapi.fr

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Pays Mellois