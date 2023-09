Photo et vidéo : Light painting 5 Rue du Bourgneuf Melle, 23 octobre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Lundi 23 octobre 2023, de 9h30 à 17h00

Photo et vidéo : Light painting

Viens capturer les effets de la lumière dans l’obscurité grâce à la technique du light painting!

Tarifs : Gratuit

Contact : timon.griffault@labetapi.fr, Tel : 07 80 07 47 66, URL : labetapi.fr.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 17:00:00. EUR.

5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Monday, October 23, 2023, 9:30 a.m. to 5:00 p.m

Photo and video : Light painting

Come and capture the effects of light in the dark using the light painting technique!

Price: Free

Contact: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66, URL: labetapi.fr

Lunes 23 de octubre de 2023, de 9.30 a 17.00 horas

Foto y vídeo : Pintura de luz

Ven a captar los efectos de la luz en la oscuridad mediante la técnica del light painting

Precios: Gratis

Contacto: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66, URL: labetapi.fr

Montag, 23. Oktober 2023, von 9.30 bis 17.00 Uhr

Foto und Video : Light Painting

Halte die Effekte von Licht in der Dunkelheit mit der Technik des Light Painting fest!

Tarife: Kostenlos

Kontakt: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66, URL: labetapi.fr

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Pays Mellois