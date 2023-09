Equipe ton extérieur : Pluviomètre 5 Rue du Bourgneuf Melle, 23 octobre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Lundi 23 octobre 2023, de 9h30 à 17h00

Equipe ton extérieur : Pluviomètre

Est-il tombé 1, 2, 3 ou 10 millimètres de pluie? Tu le sauras après avoir construit ton propre pluviomètre!

Tarifs : Gratuit

Contact : timon.griffault@labetapi.fr, Tel : 07 80 07 47 66, URL : labetapi.fr.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 17:00:00. EUR.

5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Monday, October 23, 2023, 9:30 a.m. to 5:00 p.m

Outdoor tone team: Rain gauge

Did 1, 2, 3 or 10 millimeters of rain fall? You’ll find out after building your very own rain gauge!

Prices: Free

Contact: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66, URL: labetapi.fr

Lunes 23 de octubre de 2023, de 9.30 a 17.00 horas

Equipo de tono exterior: Pluviómetro

¿Han caído 1, 2, 3 o 10 milímetros de lluvia? Lo sabrás cuando hayas construido tu propio pluviómetro

Precio: gratuito

Contacto: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66, URL: labetapi.fr

Montag, 23. Oktober 2023, von 9:30 bis 17:00 Uhr

Team Außenton: Pluviometer

Ist 1, 2, 3 oder 10 Millimeter Regen gefallen? Du wirst es herausfinden, wenn du deinen eigenen Regenmesser gebaut hast!

Kosten: Kostenlos

Kontakt: timon.griffault@labetapi.fr, Tel.: 07 80 07 47 66, URL: labetapi.fr

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Pays Mellois