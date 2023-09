Ateliers »Ordinateur et Internet » : c’est la reprise! 5 Rue du Bourgneuf Melle, 26 septembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Mardi 26 septembre 2023

Ateliers »Ordinateur et Internet » : c’est la reprise!

Tarifs attractifs :

– les particuliers : participation libre entre 10 et 70 euro

– les demandeurs d’emploi : Gratuit sur prescription de Pôle Emploi, de la Mission locale ou de Cap emploi

Inscriptions : 06 68 32 84 44.

5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Tuesday, September 26, 2023

Computer and Internet workshops: back to work!

Attractive rates:

– individuals: free participation between 10 and 70 euros

– jobseekers: free on prescription from Pôle Emploi, Mission locale or Cap emploi

Registration: 06 68 32 84 44

Martes 26 de septiembre de 2023

Talleres de informática e Internet: ¡vuelta al trabajo!

Tarifas atractivas:

– particulares: participación gratuita entre 10 y 70 euros

– demandantes de empleo: gratuito por prescripción de Pôle Emploi, Mission locale o Cap emploi

Inscripción: 06 68 32 84 44

Dienstag, 26. September 2023

Computer- und Internet-Workshops: Es geht wieder los!

Attraktive Preise :

– privatpersonen: freie Teilnahme zwischen 10 und 70 Euro

– arbeitssuchende: Kostenlos auf Empfehlung von Pôle Emploi, Mission Locale oder Cap Emploi

Anmeldungen: 06 68 32 84 44

