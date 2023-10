Ateliers ordinateur et internet 5 Rue du Bourgneuf Melle, 1 septembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Ateliers ordinateur et internet – Pour être à l’aise au quotidien dans l’usage du numérique – Le mardi à Melle, Le jeudi à Lezay, Chef-Boutonne, Celles-sur-Belle, La Mothe Saint-Heray, entre chaque période de vacances scolaires.

2023-09-01 fin : 2024-06-30 . EUR.

5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Computer and Internet workshops – To help you become more comfortable with digital technology on a daily basis – Tuesdays in Melle, Thursdays in Lezay, Chef-Boutonne, Celles-sur-Belle, La Mothe Saint-Heray, between each school vacation period

Talleres de informática e internet – Para ayudarle a familiarizarse con la tecnología digital en el día a día – los martes en Melle, los jueves en Lezay, Chef-Boutonne, Celles-sur-Belle, La Mothe Saint-Heray, entre las vacaciones escolares

Computer- und Internet-Workshops – Um sich im Alltag im Umgang mit der digitalen Welt zurechtzufinden – Dienstags in Melle, Donnerstags in Lezay, Chef-Boutonne, Celles-sur-Belle, La Mothe Saint-Heray, zwischen den Schulferien

