JEP 2023 – Visite de Maison ancienne par la S.H.A.G 5 rue du Bordeau Gien, 16 septembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

Chaque année, un thème national apporte un éclairage particulier sur un aspect original ou innovant du patrimoine, favorisant l’ouverture de lieux uniques et proposant des animations remarquables. Il permet de fédérer les initiatives locales autour de cet événement..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

5 rue du Bordeau

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Each year, a national theme sheds light on an original or innovative aspect of heritage, encouraging the opening of unique places and offering remarkable animations. It allows to federate local initiatives around this event.

Cada año, un tema nacional pone de relieve un aspecto original o innovador de nuestro patrimonio, fomentando la apertura de lugares únicos y ofreciendo acontecimientos notables. Contribuye a unir las iniciativas locales en torno a este acontecimiento.

Jedes Jahr gibt es ein nationales Thema, das einen originellen oder innovativen Aspekt des Kulturerbes beleuchtet, die Öffnung einzigartiger Orte fördert und bemerkenswerte Veranstaltungen anbietet. Es bietet die Möglichkeit, lokale Initiativen um dieses Ereignis herum zu vereinen.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT GIEN