Atelier de modèle vivant 5 rue du 13 aout 1944 Tourouvre au Perche, 23 novembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

La galerie l’Oeil du singe vous propose un atelier de modèle vivant.

Plongez dans la créativité en capturant la beauté de la forme humaine. Notre atelier de modèle vivant offre une expérience artistique unique. Rejoignez-nous pour un moment d’inspiration et d’apprentissage.

Avec la super formatrice Oriane Cavin !

Sur réservation. 12 places.

2023-11-23 16:30:00 fin : 2023-11-23 . .

5 rue du 13 aout 1944 Galerie l’Oeil du Singe

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Galerie l’Oeil du singe offers a « Modèle vivant » drawing workshop with Oriane Cavin. Limited to 12 places. Open to all.

La galería Oeil du singe ofrece un taller de modelado en vivo.

Sumérjase en la creatividad capturando la belleza de la forma humana. Nuestro taller de modelos en vivo ofrece una experiencia artística única. Únase a nosotros para disfrutar de un momento de inspiración y aprendizaje.

Con la superinstructora Oriane Cavin

Reserva obligatoria. 12 plazas

Die Galerie l’Oeil du singe bietet Ihnen einen Workshop für lebende Modelle an.

Tauchen Sie in die Kreativität ein, indem Sie die Schönheit der menschlichen Form einfangen. Unser Workshop für lebende Modelle bietet eine einzigartige künstlerische Erfahrung. Begleiten Sie uns zu einem Moment der Inspiration und des Lernens.

Mit der Supertrainerin Oriane Cavin!

Nach vorheriger Anmeldung. 12 Plätze

