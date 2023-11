Atelier découverte du portrait photo en studio 5 rue du 13 aout 1944 Tourouvre au Perche, 17 novembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

La galerie l’Oeil du singe vous propose un atelier de « découverte du portrait photo en studio ». À partir de 14 ans.

3 places disponibles. Sur réservation..

2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-17 21:00:00. .

5 rue du 13 aout 1944 Galerie l’Oeil du Singe

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



La galería Oeil du singe propone un taller de « descubrimiento de la fotografía de retrato en estudio ». A partir de 14 años.

3 plazas disponibles. Reserva obligatoria.

Die Galerie l’Oeil du singe bietet Ihnen einen Workshop zur « Entdeckung des Porträtfotos im Studio » an. Ab 14 Jahren.

3 Plätze verfügbar. Nach vorheriger Anmeldung.

