Atelier de dorure sur marque page 5 rue du 13 aout 1944 Tourouvre au Perche, 12 octobre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Initiez vous à la dorure sur cuir en réalisant un marque-page très personnel qui vous accompagnera dans toutes vos lectures. Et c’est avec Oriane Cavin, d’Ors et de Chimères ! 12 places disponibles.

2023-10-12 17:00:00 fin : 2023-10-12 19:00:00. .

5 rue du 13 aout 1944 Galerie l’Oeil du Singe

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Galerie l’Oeil du singe offers a « Modèle vivant » drawing workshop with Oriane Cavin. Limited to 12 places. Open to all.

Pruebe a dorar el cuero y cree un marcapáginas muy personal para acompañar todas sus lecturas. ¡Con Oriane Cavin, d’Ors et de Chimères! 12 plazas disponibles

Erlernen Sie das Vergolden von Leder und gestalten Sie ein ganz persönliches Lesezeichen, das Sie bei all Ihren Lektüren begleiten wird. Und das mit Oriane Cavin, d’Ors et de Chimères! 12 Plätze verfügbar

