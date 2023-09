Rencontre avec Sylvie Pilet, photographe aventurière d’urbex 5 rue du 13 aout 1944 Tourouvre au Perche, 29 septembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Venez poser vos questions sur la pratique photographique de l’URBEX à

Sylvie Pilet, photographe ornaise !

L’urbex c’est une exploration audacieuse de lieux abandonnés. Sylvie rapporte de ses expéditions de merveilleuses photographies, mais pourquoi le fait-elle ? et comment ? c’est ce que nous vous proposons de découvrir autour d’un verre de l’amité.

Si l’urbex vous intrigue venez en apprendre plus, Sylvie Pilet répondras à vos questions avec plaisir. Elle fera un petit résumé de ce qu’est l’urbex: ses règles, son éthique et ses dangers, le tout avec un diaporama photos.

Et comme l’urbex concerne seulement une partie de son travail si vous avez des questions sur la photographie nocturne et les aurores boréales elle y répondra avec plaisir. La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié..

5 rue du 13 aout 1944 Galerie l’Oeil du singe

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Come and ask your questions about URBEX photography to

Sylvie Pilet, photographer from Orléans!

Urbex is the daring exploration of abandoned places. Sylvie brings back wonderful photographs from her expeditions, but why does she do it? and how? that’s what we’d like to find out over a friendly drink.

If you’re intrigued by urbex, Sylvie Pilet will be happy to answer your questions. She’ll give a brief summary of what urbex is all about: its rules, ethics and dangers, with a photo slide show.

And since urbex is only part of her work, if you have any questions about night photography and the northern lights, she’ll be happy to answer them. The meeting will be followed by a friendly drink.

Ven a hacer tus preguntas sobre la fotografía URBEX a

Sylvie Pilet, fotógrafa de Orleans

Urbex es una audaz exploración de lugares abandonados. Sylvie nos trae maravillosas fotografías de sus expediciones, pero ¿por qué lo hace? y ¿cómo? eso es lo que nos gustaría averiguar tomando una copa amigablemente.

Sylvie Pilet estará encantada de responder a sus preguntas. Hará un breve resumen de lo que es el urbex: sus reglas, su ética y sus peligros, con una proyección de fotos.

Y como el urbex es sólo una parte de su trabajo, si tiene alguna pregunta sobre fotografía nocturna y auroras boreales, estará encantada de responderla. La reunión irá seguida de una copa amistosa.

Kommen Sie und stellen Sie Ihre Fragen zur fotografischen Praxis von URBEX an

Sylvie Pilet, Fotografin aus der Region Ornier!

Urbex ist die wagemutige Erkundung verlassener Orte. Sylvie bringt von ihren Expeditionen wunderbare Fotografien mit, aber warum macht sie das und wie? Das möchten wir Ihnen bei einem Glas Freundschaft zeigen.

Wenn Sie sich für Urbex interessieren, kommen Sie vorbei und erfahren Sie mehr. Sylvie Pilet beantwortet gerne Ihre Fragen. Sie wird eine kurze Zusammenfassung darüber geben, was Urbex ist: seine Regeln, seine Ethik und seine Gefahren, alles mit einer Fotoshow.

Und da Urbex nur einen Teil ihrer Arbeit ausmacht, wird sie Ihnen auch gerne Fragen zur Nachtfotografie und zu den Nordlichtern beantworten. Im Anschluss an das Treffen findet ein Umtrunk statt.

