Exposition photographies Urbex 5 rue du 13 aout 1944 Tourouvre au Perche, 15 août 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

La galerie l’Oeil du singe vous propose en vitrine, l’exposition de photos Urbex de Sylvie Pilet..

Vendredi 2023-08-15 fin : 2023-09-15 . .

5 rue du 13 aout 1944 Galerie l’Oeil du Singe

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



La galería Oeil du singe presenta una exposición de fotos Urbex de Sylvie Pilet.

Die Galerie l’Oeil du singe bietet Ihnen im Schaufenster die Ausstellung von Urbex-Fotos von Sylvie Pilet.

