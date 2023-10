Conférence : Alfred Nakache (1915 – 1983) : De Constantine à Auschwitz – Le destin d’un nageur d’exception par Bernard SASSO 5 Rue Digonnet Valence, 19 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

C’est le destin exceptionnel d’un des plus grands sportifs français du XXème siècle qu’évoquera le conférencier..

2023-11-19 10:30:00 fin : 2023-11-19 12:00:00. EUR.

5 Rue Digonnet Centre culturel des Rapatriés

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This is the exceptional destiny of one of the greatest French sportsmen of the 20th century.

Este es el destino excepcional de uno de los más grandes deportistas franceses del siglo XX, que el conferenciante explorará.

Der Redner spricht über das außergewöhnliche Schicksal eines der größten französischen Sportler des 20.

Mise à jour le 2023-09-30 par Valence Romans Tourisme