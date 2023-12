Le bal des sales gosses 5 Rue Devosge Dijon, 23 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Début : 2024-02-23 15:00:00

fin : 2024-02-23 16:00:00

Le Bal des Sales Gosses, c’est le bal après le bal, le moment précis où, quand le chat n’est pas là, les souris dansent.

On dirait que… après un « concert pour les grands », la scène est laissée vide.

Trois grands gamins et une grande gamine guettent le moment propice pour s’emparer des lieux et prendre place derrière la batterie, la basse et le micro… Ils ont vite fait de se prendre au jeu et embarquent la salle dans leur version du bal : celui des Sales Gosses.

Naviguant entre chanson rock, ballade, chanson française et rocksteady…, nos quatre loustics mettent en scène des histoires de souris qui dansent, d’animaux qui rentrent dans la poche et de gentils vampires… de quoi achever cette édition du festival d’un pied léger !

5 Rue Devosge Salle Devosge

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



