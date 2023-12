A nos adultes 5 Rue Devosge Dijon, 16 février 2024, Dijon.

Agent Frédérique Q.U.E « Quand je serai grande, il faut absolument que je me souvienne comment c’était quand j’étais petite ! » promesse du 13 Juin 1984.

À nos adultes est un spectacle d’investigation sonore, gestuel et musical, orchestré par des paroles d’enfants. Il met en scène FrédériQUE, petite fille dans les années 80, David, créateur sonore-musicien, et une marionnette-lampadaire-haut-parleur qui sera tout à la fois copain de boum, prof de danse, oncle et collègue.

Dans un décor de Rubik’s cube, walkman, kiki et téléphone à fil, Frédérique Charpentier et David Lesser s’amusent en duo de la relation musique et jeu d’acteur et portent à la scène une vision d’enfant-penseur sur le monde des grands, adultes jugés parfois (trop) sérieux, souvent (très) occupés qui « te disent plus tard, plus tard, plus tard, mais plus tard, ils sont encore occupés» et dont on reconnait qu’ils prennent aussi en charge le quotidien pour laisser à l’enfance le temps des copains.

Ici deux mondes s’observent, se réfléchissent et se combinent en un captivant objet de dialogue intergénérationnel.

5 Rue Devosge Salle Devosge

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



